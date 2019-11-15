Osmaniye’de trafik kazası: 7 yaralı

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Osmaniye'de meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Adana'dan Osmaniye’ye gelmekte olan Mehmet Akşam (47) yönetimindeki 27 AGJ 78 plakalı hafif ticari araç, TAG Otoyolu'nda bariyerlere çarpıp takla attı. Kazada sürücü ile birlikte 7 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi. Yaralılardan 3’ü Osmaniye Devlet Hastanesine, 4'ü özel hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

OSMANİYE 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:43

GÜNEŞ 07:06

ÖĞLE 12:24

İKİNDİ 15:09

AKŞAM 17:33

YATSI 18:51

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