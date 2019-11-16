Kaymakam Özdemir, Mehmetli’de okulları ziyaret etti

Osmaniye’nin Sumbas İlçesinde yakın zamanda göreve başlayan Sumbas Kaymakamı İdil Özdemir, ilçeyi tanımaya devam ediyor.

İlçe Kaymakamı İdil Özdemir Mehmetli Belediyesi ziyaretinin ardından Belediye Başkanı Fatih Seyitoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yüksel Aydın ve İlçe Emniyet Amiri Ahmet Doğan’la Mehmetli İlkokulu, Anaokulıu ve Ortaokulu’nu ziyaret etti.

Mehmetli'de Şehit Umut Eyvaz İlkokulu Müdürü Nihat Yağız ve Müdür Yardımcısı Melek Uğureli ve öğretmenleri tarafından kapıda karşılanan Kaymakam Özdemir’e öğrenciler tarafından çiçek verildi.

Mehmetli İlkokulu ve Ortaokulu'nun sınıflarını ziyaret ederek öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Özdemir, sınıfta sıralarında örencilerle birlikte oturarak İngilizce dersini dinledi. Öğrencilere gelecekte hangi meslekleri seçecekleri sorusunu sordu. Eğitim Öğeretim arasında ne yapacaklarını ve yapmaları konusunda tavsiyelerde bulundu. Daha sonra yeni kurulacak okul kütüphanesini gezerek gerekli desteğin vereceğini söyledi.

Okul ziyaretleri hakkında açıklamalarda bulunan Sumbas Kaymakamı İdil Özdemir; “İlçemizde eğitim kalitesini artırmak için çalışıyoruz. Bizim için en önemli konu eğitimdir. İlçemizde eğitimi arzu ettiğimiz bir noktaya getirmeye çalışıyoruz. Bu noktaya ulaşabilmemiz için bunu hep birlikte gönülden arzu etmemiz lazım. Bunu hep birlikte bu başarıyı daha da artırmak için çalışmalara devam edeceğiz” dedi.

OSMANİYE 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:44

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