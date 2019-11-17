Osmaniye’de orman yangını

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Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Düziçi ilçesi Kanlıgeçit mevkiinde ormanlık alandan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye ve Orman İşletme Müdürlüğüne bildirdi. Bölgede rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü. Yerleşim yerlerine yakın olan yangına müdahale için çevre il ve ilçelerden yangın söndürme ekipleri bölgeye sevk edildi.

OSMANİYE 17 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:45

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