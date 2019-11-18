Osmaniye'de hafif ticari araç bariyere çarptı: 1 ölü, 7 yaralı

OSMANİYE'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın bariyere çarpması sonucu meydana gelen kazada, Doğan Temel (38) yaşamını yitirirken, 3'ü çocuk 7 kişi de yaralandı.

Kaza, E90 otoyolu Kadirli turnikeleri yakınlarında meydana geldi. Gaziantep'ten Adana yönüne giden Mehmet Akşam (47) yönetimindeki 27 AGJ 78 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak, demir bariyere çarptı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine kurtarma, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü Mehmet Akşam ile Müyesir, (40), Esra (19), Ayfer (43), Doğan (38), Duygu (14), Muhammet Eyyüp Temel (10) ve Yasir Akşam (4) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Sağlık durumu ağır olan Doğan Temel, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.



OSMANİYE 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:46

GÜNEŞ 07:09

ÖĞLE 12:25

İKİNDİ 15:08

AKŞAM 17:31

YATSI 18:49

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