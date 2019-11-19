Araç çarpan sokak köpeği için seferber oldular

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Araç çarpan sokak köpeği için seferber oldular

DHA

OSMANİYE'de, karayolundan geçen bir aracın çarpması sonucu yaralanan sokak köpeğine ilk müdahale veteriner hekim tarafından yol kenarında yapıldı. Yaralı köpek daha sonra hayvan barınağında tedaviye alındı.

OSMANİYE'de, karayolundan geçen bir aracın çarpması sonucu yaralanan sokak köpeğine ilk müdahale veteriner hekim tarafından yol kenarında yapıldı. Yaralı köpek daha sonra hayvan barınağında tedaviye alındı.
Osmaniye merkeze yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Yeniköy köyünde, sokak köpeğine karayolundan geçen bir aracın çarpması sonucu bölgeye Osmaniye Belediyesi'nden veteriner ekipler gönderildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekiplerce, yol kenarına alınan köpeğe ağrı kesici ilaç verildi. Ardından araca konulan yaralı köpek tedavisi için hayvan barınağına getirildi. Baş kısmında kanamaları ve ayak kısmında zedelenmeler bulunan köpeğe, anestezi uygulanarak, açık yaralarına müdahale edildi.
Köy sakinlerinden Cüneyt Dereli, yemek yedikleri sırada bir araç sesi ve ardından köpeğin sesini duyduklarını belirterek, "Köpek evimizin önüne kadar geldi. Ekiplere haber verdik hemen geldiler, teşekkür ederiz. Ne çarptığını görmedik ama büyük ihtimal otomobil çarptı. Sadece köpeğin sesine kulak verdik ve hemen inip baktık. Kaldırmaya çalıştık önce, arka ayaklarından geri yere düştü. Aramamız üzerine ekipler gelip yardımcı oldular" dedi.
Osmaniye Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Veteriner Hekimi Bünyamin Akın da ihbar üzerine bölgeye gidilerek yaralı köpeğin alınıp, tedavisi için merkeze getirildiğini söyledi. Akın, "Gerekli ilk müdahaleleri yapıldı ve şu anda müşahede altında. Kafa bölgesinde açık yaralar var, bunla ilgili pansuman yapıldı. Arka ayakta ise zedelenme var ve onun için de röntgen filmi çekilerek tedavi ile ilgili gerekli işlemler yapılacak" diye konuştu.

OSMANİYE

19 Kasım 2019 Salı

  • İMSAK 05:47
  • GÜNEŞ 07:10
  • ÖĞLE 12:25
  • İKİNDİ 15:07
  • AKŞAM 17:30
  • YATSI 18:49
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otomobil farının arkasından uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Otomobil farının arkasından uyuşturucu çıktı
Otomobilin farından uyuşturucu çıktı Osmaniye'de düzenlenen operasyonda bir otomobilin far lambasında metamfetamin maddesi ve bonzai ele geçirildi Operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Otomobilin farından uyuşturucu çıktı Osmaniye'de ...
4 aylık karısını boğarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı
YEREL HABERLER 4 aylık karısını boğarak öldürdüğü iddiasıyla ...
Otomobil refüjdeki bariyere çarptı: 4'ü çocuk 6 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil refüjdeki bariyere çarptı: 4'ü çocuk 6 ...
Osmaniye'de hafif ticari araç bariyere çarptı: 1 ölü, 7 yaralı
YEREL HABERLER Osmaniye'de hafif ticari araç bariyere çarptı: 1 ölü, ...
4 aylık eşini kazakla boğdu
YEREL HABERLER 4 aylık eşini kazakla boğdu
Osmaniye'deki orman yangını kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Osmaniye'deki orman yangını kontrol altına alındı
Osmaniye'deki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Osmaniye'deki orman yangınını söndürme çalışmaları ...
Osmaniye'de orman yangını (1)
YEREL HABERLER Osmaniye'de orman yangını (1)
Osmaniye’de orman yangını
YEREL HABERLER Osmaniye’de orman yangını
Osmaniye’de silahlı kavga: 2 yaralı
YEREL HABERLER Osmaniye’de silahlı kavga: 2 yaralı
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X