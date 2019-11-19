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Kocasıyla öldürülen kadın toprağa verildi Isparta'da polis memuru kardeşi tarafından kocasıyla ...

İHA

Isparta'da aralarında çıkan tartışma sonucu polis memuru kardeşi tarafından, kocası Uzman Çavuş Erkan Öztürk ile birlikte öldürülen Ebru Öztürk, memleketi Osmaniye'de toprağa verildi.

Kocasıyla öldürülen kadın toprağa verildi Isparta'da polis memuru kardeşi tarafından kocasıyla birlikte öldürülen Ebru Öztürk, memleketi Osmaniye’de toprağa verildi

Isparta’da aralarında çıkan tartışma sonucu polis memuru kardeşi tarafından, kocası Uzman Çavuş Erkan Öztürk ile birlikte öldürülen Ebru Öztürk, memleketi Osmaniye’de toprağa verildi.
Edinilen bilgiye göre olay, 17 Kasım günü Isparta merkez Davraz Mahallesi 3977 Sokak'taki 5 katlı apartmanın birinci katındaki dairede yaşandı. Isparta Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi'nde görevli uzman çavuş Erkan Öztürk, sabah saat 09.00 sıralarında evine gelen ve ismi açıklanmayan polis memuru kayınbiraderi ile tartışmaya başladı. Ebru Öztürk'ün de karıştığı tartışma büyüyünce polis memuru, hem ablasına hem eniştesi Erkan Öztürk’e tabanca ile peş peşe ateş etti. Silah seslerini duyanların ihbarıyla eve gelen polis ve sağlık ekipleri Erkan Öztürk ve Ebru Öztürk’ün cansız bedenleri ile karşılaştılar. Olay sırasında evde bulunan biri 3, diğeri 6 yaşında olan çiftin 2 çocuğu koruma altına alındı. Polis, olayın ardından kaçan katil zanlısı kayınbiraderin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Uzman Çavuş Erkan Öztürk ile eşi Ebru Öztürk'ün cenazeleri, Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morgundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Erkan Öztürk'ün cenazesi, dün gece, toprağa verilmek üzere memleketi Malatya'ya, eşi Ebru Öztürk'ün cenazesi ise bu sabah Osmaniye'ye getirildi.
Öğle namazının ardından Osmaniye merkez Kurtuluş Mahallesi, Güvenç Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından yakınlarının katılımıyla Ebru Öztürk, gözyaşları içerisinde Osmaniye asri mezarlığında toprağa verildi.

OSMANİYE

19 Kasım 2019 Salı

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