Motosiklet ile traktör çarpıştı: 2 yaralı

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OSMANİYE'de, traktör ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, merkeze bağlı Cevdetiye beldesi OsmaniyeKadirli yolunda meydana geldi. Yunus İ.'nin (47) kullandığı 80 KN 209 plakalı traktör ile aynı yönden gelen Fatih K. (36) yönetimindeki 80 AAH 929 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada traktör römorkunun altında kalan motosikletli Fatih K. ile arkasında yolcu olarak bulunan ve ismi öğrenilemeyen kişi yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, 2 yaralıyı ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Fatih K.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



OSMANİYE 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:47

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