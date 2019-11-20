Osmaniye’de şok uygulama

"Hiçbir şey yok gibi hareket edemeyiz"

Osmaniye'de polis tarafından gerçekleştirilen şok uygulamada aranan 1 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şehrin 3 noktasında "şok" uygulama yapıldı. Şüpheli kişilerde ve araçlarda yapılan aramalarda bir şüpheli üzerinde ruhsatsız tabanca ve 9 mm çapında 14 adet mermi ele geçirildi. Kimlik sorgusu yapan ekipler, hırsızlıktan aranan bir kişiyi de gözaltına aldı.

184 kişinin kimlik sorgusunu yapan ekipler, bir araç sürücüsüne 235 lira trafik cezası kesti.

OSMANİYE 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:48

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