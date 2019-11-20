Bahçe'de orman yangını

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- OSMANİYE'de çıkan orman yangınında 5 hektarlık kızılçam örtülü alan zarar gördü.

Bahçe ilçesine bağlı Savranlı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda öğlen saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, Osmaniye ve çevre ilçe belediyelerinin itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 8 arasöz ve 35 yangın işçisi ile müdahale edildi. Yangın kontrol altına alınırken, ilk incelemelere göre 5 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.



OSMANİYE 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:48

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