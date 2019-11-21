Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

DHA

OSMANİYE'de jandarma ekiplerinin uyuşturucu madde temini ve satışına yönelik düzenlendiği operasyonlarda, 3 kişi gözaltına alındı.

OSMANİYE'de jandarma ekiplerinin uyuşturucu madde temini ve satışına yönelik düzenlendiği operasyonlarda, 3 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sabahın erken saatlerinde şüphelilere ait 3 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 83 adet uyuşturucu-uyarıcı hap, 1 tabanca, 2 HK-33 piyade tüfeği fişeği, 1 adet G-3 piyade tüfeği fişeği, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve 3 cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan, B.B.K., A.K. ve D.E.'nin sorgularının tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilecekleri öğrenildi. 

OSMANİYE

21 Kasım 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:49
  • GÜNEŞ 07:12
  • ÖĞLE 12:26
  • İKİNDİ 15:06
  • AKŞAM 17:29
  • YATSI 18:48
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Osmaniye polisi şok uygulamada esrar ele geçirdi
YEREL HABERLER Osmaniye polisi şok uygulamada esrar ele geçirdi
Bahçe'de orman yangını
YEREL HABERLER Bahçe'de orman yangını
Osmaniye’de şok uygulama
YEREL HABERLER Osmaniye’de şok uygulama
Motosiklet ile traktör çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Motosiklet ile traktör çarpıştı: 2 yaralı
Polis kardeşinin öldürdüğü Ebru Öztürk, toprağa verildi
YEREL HABERLER Polis kardeşinin öldürdüğü Ebru Öztürk, toprağa ...
Kocasıyla öldürülen kadın toprağa verildi Isparta'da polis memuru kardeşi tarafından kocasıyla birlikte öldürülen Ebru Öztürk, memleketi Osmaniye’de toprağa verildi
YEREL HABERLER Kocasıyla öldürülen kadın toprağa verildi Isparta'da ...
Araç çarpan sokak köpeği için seferber oldular
YEREL HABERLER Araç çarpan sokak köpeği için seferber oldular
Otomobil farının arkasından uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Otomobil farının arkasından uyuşturucu çıktı
Otomobilin farından uyuşturucu çıktı Osmaniye'de düzenlenen operasyonda bir otomobilin far lambasında metamfetamin maddesi ve bonzai ele geçirildi Operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Otomobilin farından uyuşturucu çıktı Osmaniye'de ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X