Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

OSMANİYE'de jandarma ekiplerinin uyuşturucu madde temini ve satışına yönelik düzenlendiği operasyonlarda, 3 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sabahın erken saatlerinde şüphelilere ait 3 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 83 adet uyuşturucu-uyarıcı hap, 1 tabanca, 2 HK-33 piyade tüfeği fişeği, 1 adet G-3 piyade tüfeği fişeği, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve 3 cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan, B.B.K., A.K. ve D.E.'nin sorgularının tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilecekleri öğrenildi.
OSMANİYE
21 Kasım 2019 Perşembe
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