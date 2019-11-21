Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

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Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerce merkez ilçede uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunu işleyen B.B.K., A.K. ve D.E. isimli şahıslar hakkında yürütülen çalışmalarda, şüphelilere ait 3 adreste arama yaptı. Aramalarda 83 adet uyuşturucuuyarıcı hap, 1 adet tabanca, 2 adet HK33 piyade tüfeği fişeği, 1 adet G3 piyade tüfeği fişeği, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 3 adet cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şahsın adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

OSMANİYE 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:49

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