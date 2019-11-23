Osmaniye'de uyuşturucuya 2 tutuklama

OSMANİYE'de, jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanıp gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, önceki gün sabahın erken saatlerde uyuşturucu madde temini ve satışı yapan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilere ait 3 ayrı adrese yapılan aramalarda 83 uyuşturucu ve uyarıcı hap ile birlikte, 1 tabanca, 2 HK-33 piyade tüfeği mermisi, 1 adet G3 piyade tüfeği mermisi, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve 3 cep telefonu ele geçirildi. Sorgularının tamamlanmasının ardından Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen şüphelilerden B.B.K. ve A.K. tutuklanırken, D.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



OSMANİYE 23 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:50

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