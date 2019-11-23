Kilosu 30 lira olan hurma kurusu, ilçenin halkının geçim kaynağı oldu Bahçede kilosu 3 lira, kurusunun kilosu 30 lira olan sarı altın hurma için siparişlere yetişemiyorlar

Adana’nın Kozan ilçesinde “sarı altın” olarak nitelendirilen cennet hurması, bahçede kilosu 3 liradan satılırken, kurutulmuş hali ise 30 liradan alıcı buluyor. Başta İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlere gönderilen hurma kurusu için üreticiler siparişlere yetişemiyor.

Özel yapılan tezgahlarda, evlerin damında ve balkonunda kurutularak kilosu 30 TL’den satılan hurma kurusu, Kozan ilçesinde vatandaşın geçim kaynağı oldu. Bahçelerdeki ağaçlardan toplanan hurmalar, kurutulma alanına getirilip mahallede toplanan ev hanımları sayesinde bıçakla ve soyucu aletlerle tek tek soyuluyor. Ardından iplere özenle bağlanan soyulmuş hurmalar tezgahlara ve evlerin damına iple bağlanarak 2025 gün kadar bekletilip kurutuluyor. İpte doğal ortamda kurutulan hurmalar ardından da iplerden çözülerek dinlenme tezgahlarında 5 gün bekletiliyor. Daha sonra özenle paketlenen kuru hurma başta İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirler olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanında tüketiciye ulaştırılıyor.

Kilosu 30 TL’den satılan hurma kurusu için başta yurt içi ve yurt dışından talebin yoğun olduğunu, özellikle kış mevsimi siparişlere yetişemediklerini belirten kuru hurma üreticisi Onur Çürük, “Kozan’ımızın keşfedilmemiş güzelliğini sarı altın dediğimiz cennet meyvesini burada özenle bahçelerde kestirip ,yaptırdığımız soğuk hava deposu ve kurutma alanlarında ev hanımlarına soyduruyoruz. Yaklaşık 25 gün süre zarfında bu ürün kuruyor ve üzerine kendi şekerini vererek beyazlaşıyor. Bizde bu ürünü genelde büyükşehirlere pazarlıyoruz. Şu anda yurt dışı siparişlerimizde var. Bu ürün Türkiye’de sadece Denizli Honaz ilçesinde yapılıyor. Kozan'ı kimse bilmiyor. Hurma kurusu Türkiye’de çok rağbet gördüğü için talebe yetişemeyen satıcılar Gürcistan’dan bu ürünü getiriyorlar. Kozan olarak Türkiye’de ki bu açığı kapatacağız. Kozan ilçesinden Türkiye’ye 50 ton kuru hurma dağılıyor. Ve kilosu 30 liradan satılıyor” dedi.

Kozan ilçesinde hurma bahçesi sahibi Üzeyir Çürük ise “Ben daha önce çiftçilik yapıyordum. Ancak bu işi öğrendikten sonra arazilerimi hurma bahçesine dönüştürdüm. Kozan’ımıza sarı altını kazandıralım diye hurma ektim. Önceleri bahçede yaş olarak satıyorduk hurmayı. Şimdi ise kurutma işine de girdik. Daha çok kazanıyoruz. Ayrıca evde oturan bayanlara da bir nevi iş imkanı oldu. Bu hurmayı bayanlar soyuyor. Bize de kuru hurmanın getirisi daha çok oluyor” şeklinde konuştu.

OSMANİYE 23 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:50

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