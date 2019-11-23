Osmaniyeli iki işçi aynı gün iş kazasında hayatını kaybetti

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinden biri İstanbul’a diğeri Kocaeli’ne çalışmaya giden iki inşaat işçisi aynı gün çalıştıkları inşaatta iş kazası sonucu hayatını kaybetti.

Düziçi ilçesinde yaşayan 42 yaşında ki Eyüp Körnez İstanbul’a ,34 yaşındaki Elyase Öztürk ise Kocaeli’ne çalışmaya gitti. Eyüp Körnez çalışmak için gittiği İstanbul’da üzerine inşaat kalıplarının düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Elyase Öztürk ise Kocaeli’nde çalıştığı viyadük inşaatında meydana gelen iş kazası sonucu hayatını kaybetti. Osmaniye’nin Düziçi ilçesine çifte acı yaşatan her iki inşaat işçisi de evli her ikisi de 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Çalıştıkları inşaatta aynı gün hayatını kaybeden iki işçi Düziçi ilçesinde toprağa verilecek.

OSMANİYE 23 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:50

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