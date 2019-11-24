Osmaniyespor FK - Somaspor: 2-2

STAT: 7 Ocak

HAKEMLER: Aykut Sergin (xx), Emrah Akkaya (xx), Göktu Hazar Erel (xx)

OSMANİYESPOR FK: Alp Arda (xx), Ahmet Baykal (xxx), Ekrem Sütçü (xxx), Metehan Mimaroğlu (x), Hamit Bayraktar (xxx), Deniz Karadeniz (x) (Dk.79 Furkan Demir), Cuma Oktay Bakmaz (x) (Dk.46 Teyfik Şanver), Cihad Ateş (x) (Dk.64 Hasan Aktürk), Taşkın Kartal (xx), Tayfun Sabri Gümüşoğlu (xx), Onur Kızıltaş (xxx)

SOMASPOR: Ömer Kavurkacı (xx), Melih Şencan (xx), Muhammet Atalay (xx), Onur Ulaş (xx), Ali Akkuş (xx), Çağlayan Gülügen (xx), Yusuf Can Abay (xx), Üzeyir Ergün (xx), Oğuzhan Nemli (xx) (Dk.80 Ahmet Tamet), Hayri Mert Yomralıoğlu (x) (Dk.66 Burak Turan), Mehmet Uysal (xxx) (Dk. 55 Mustafa Bedirhan Çelik)

GOLLER: Dk. 10 Ahmet Baykal, Dk. 86 Onur Kızıltaş (Osmaniyespor FK) - Dk. 2 Mehmet Uysal, Dk. 56 Mustafa Bedirhan Çelik (Somaspor)

SARI KARTLAR: Metehan Mimaroğlu, Ahmet Baykal, Furkan Demir (Osmaniyespor FK) Mustafa Bedirhan Çelik, Hayri Mert Yomralıoğlu, Üzeyir Ergün (Somaspor)TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Osmaniyespor FK, 14´üncü hafta karşılaşmasında sahasında konuk ettiği Somaspor ile 2-2 berabere kaldı.



OSMANİYE 24 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:51

GÜNEŞ 07:15

ÖĞLE 12:26

İKİNDİ 15:05

AKŞAM 17:28

YATSI 18:47

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