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Osmaniyespor FK - Somaspor: 2-2

DHA

STAT: 7 Ocak
HAKEMLER: Aykut Sergin (xx), Emrah Akkaya (xx), Göktu Hazar Erel (xx)
OSMANİYESPOR FK: Alp Arda (xx), Ahmet Baykal (xxx), Ekrem Sütçü (xxx), Metehan Mimaroğlu (x), Hamit Bayraktar (xxx), Deniz Karadeniz (x) (Dk.79 Furkan Demir), Cuma Oktay Bakmaz (x) (Dk.46 Teyfik Şanver), Cihad Ateş (x) (Dk.64 Hasan Aktürk), Taşkın Kartal (xx), Tayfun Sabri Gümüşoğlu (xx), Onur Kızıltaş (xxx)
SOMASPOR: Ömer Kavurkacı (xx), Melih Şencan (xx), Muhammet Atalay (xx), Onur Ulaş (xx), Ali Akkuş (xx), Çağlayan Gülügen (xx), Yusuf Can Abay (xx), Üzeyir Ergün (xx), Oğuzhan Nemli (xx) (Dk.80 Ahmet Tamet), Hayri Mert Yomralıoğlu (x) (Dk.66 Burak Turan), Mehmet Uysal (xxx) (Dk. 55 Mustafa Bedirhan Çelik)
GOLLER: Dk. 10 Ahmet Baykal, Dk. 86 Onur Kızıltaş (Osmaniyespor FK) - Dk. 2 Mehmet Uysal, Dk. 56 Mustafa Bedirhan Çelik (Somaspor)
SARI KARTLAR: Metehan Mimaroğlu, Ahmet Baykal, Furkan Demir (Osmaniyespor FK) Mustafa Bedirhan Çelik, Hayri Mert Yomralıoğlu, Üzeyir Ergün (Somaspor)TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Osmaniyespor FK, 14´üncü hafta karşılaşmasında sahasında konuk ettiği Somaspor ile 2-2 berabere kaldı.

OSMANİYE

24 Kasım 2019 Pazar

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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