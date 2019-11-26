Osmaniye Belediyesi 4. Kitap Fuarı hazırlıkları

Osmaniye Belediyesi Kitap Fuarı bu yıl 615 Aralık 2019 tarihlerinde dördüncü kez kapılarını açacak.

180 yayınevinin katılacağı fuarda 150 yazar okuyucuları ile buluşacak. Yazarlar. 29 ayrı söyleşi programında okurlarıyla buluşacak.

Masal Park yanında 2.400 metrekarelik kapalı alanda ve geniş otopark imkanıyla açılacak kitap fuarı 10 gün süreyle 09.3020.30 saatleri arasında açık olacak. Osmaniye Belediyesi Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen tüm söyleşi programları fuar alanına kurulacak salonda yapılacak.

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, “7’den 70’e tüm vatandaşlarımızı Türkiye’nin sayılı kitap fuarı haline gelme yolunda hızla ilerleyen kitap fuarımıza bekliyoruz.” dedi.



Onur konuğu Canan Tan

Osmaniye Belediyesi 4.Kitap Fuarı’nın onur konuğu Türk Edebiyatının güçlü ve sevilen kalemi Canan Tan olacak. 6 Aralık Cuma günü resmi açılış törenine de katılacak olan Canan Tan, 7 Aralık Cumartesi günü saat 14.00’da ‘Issız Kadınlar Sokağı’ isimli söyleşi programıyla vatandaşla bir araya gelecek ve akabinde kitaplarını sevenlerine imzalayacak.

Türk Dil Kurumu (TDK) ve Türk Tarih Kurumu (TTK) bu yıl da Osmaniye Belediyesi 4.Kitap Fuarında stant açarak yayınlarını Osmaniye halkının beğenisine sunacak.

Çocukların ve gençlerin kitap sevgisini ve okuma alışkanlığını da arttırmayı amaçlayan bir uygulama ile Osmaniye Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte yürütülen ortak çalışma kapsamında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri kitap fuarına ücretsiz ulaştırılacak.

OSMANİYE 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:53

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