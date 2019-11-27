Osmaniye'de uygulamada silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Osmaniye'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 1 ruhsatsız tabanca ile 5 gram esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğünce, önceden belirlenmiş noktalarda uygulama yapıldı. Ekipler, şüpheli kişi ve araçlarda arama yaptı.

Aramalarda, bir kişinin üzerinde ruhsatsız tabanca ile bu tabancaya ait 15 adet mermi, bir kişinin üzerinde de 5 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Denetimlerde 193 kişinin kimlik sorgusunu yapan ekipler, bir araca trafik yönünden 235 lira cezai işlem uyguladı.

OSMANİYE 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:54

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