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Osmaniye'de turp sezonu, buruk başladı

DHA

TÜRKİYE'nin turp ihtiyacının yüzde 70'inin karşılandığı Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, sezonunda 5 bin kişiye geçim kaynağı olan turp hasadı, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle sezona buruk başladı.

TÜRKİYE'nin turp ihtiyacının yüzde 70'inin karşılandığı Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, sezonunda 5 bin kişiye geçim kaynağı olan turp hasadı, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle sezona buruk başladı.
Kadirli şehir merkezi içerisinden geçen Savrun Çayı'nda yıkanan ve çamurundan arındırılan turplar, paketlenip Türkiye'nin çeşitli kentlerine gönderiliyor. Turp Üreticileri Birliği Başkanı Soner Topalhan, ilçede 40 bin dekarlık alanda ekimi yapılan turpun fiyatının, havaların sıcak gitmesi ve yağışın az olması nedeniyle sezona kötü başladığını belirtti.
Geçen yıl çiftçinin yüzünü güldüren turpun bu sezon rağbet görmediğini anlatan Topalhan, "Turp üreticisinin para kazanması ve yüzünün gülmesi iki faktöre bağlı. Havaların soğuk ve yağışlı geçmesi gerekir. Hava şartları böyle seyretmeli ki arz talep artsın. Bu yıl hava şartları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Yağmurun yağmaması ve havaların sıcak olması hem turpun yetişmesine hem de talebin az olmasına neden oluyor" dedi.
KİLOSU 50 KURUŞTAN SATILIYOR
Turpun tarladan hasadı, yıkanması ve paketlenmesine kadar masrafları olduğunu anlatan Topalhan, "Şu an turpun kilosu 50 kuruş. Bunun tarladan hasadının yapılması ve havuzlara gelip yıkanması ve paketlenmesine kadar bir sürü masrafı var. Çiftçi hem zarar ediyor hem de ürününü tarladan sökemiyor. Çünkü sökme ve yıkayıp paketlemede çalışan işçilerin parası bu fiyattan çıkmıyor. 5 bin kişinin gözü kulağı hava şartlarında ve taleptedir. Havalar böyle devam ederse çiftçi perişan olacak" diye konuştu.
'TÜRKİYE'NİN EN İYİ TURPUNU ÜRETİYORUZ'
Türkiye'nin en iyi turpunu ürettiklerini ancak değerinin çok altında satabildiklerini anlatan Topalhan, şunları söyledi:
"Bu durum sektörü çok kötü etkiliyor. Birçok arkadaşımız mahsulünü halen sökemedi. Bizler şifa kaynağı turpu Türkiye'nin her yerine göndermek için gayret ediyoruz. Zarar etsek de bu sektör hem bizim hem de 5 bin kişinin ekmek kapısıdır ve kilit vuramıyoruz. Sektör, hava sıcaklığının düşmesi ve talebin artmasıyla kendini toparlayacaktır. Aksi halde birçok turp havuzu kapanacak ve turp tarlada kalacaktır."

OSMANİYE

28 Kasım 2019 Perşembe

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