Doğaseverlerin kayın ormanı ilgisi

OSMANİYE'nin Sumbas ilçesi ve Adana sınırlarıyla kesişen bölgedeki kayın ormanları, doğal güzelliği ile doğaseverleri etkiliyor.

Sumbas'a bağlı Yirce Yaylası'nın kuzeyinde, kayın ağaçlarından oluşan orman alanı, bölge sakinleri ve çevre illerden gelenlerin ilgisini çekiyor. Kayın ormanında ağaçların yapraklarının dökülmesiyle güzel manzara ortaya çıktı. Doğa fotoğrafçıları, ziyaret ettikleri bölgede fotoğraflar çekerek, arşivledi. Fotoğrafçı Süleyman Gelebek, manzarayı çok beğendiğini belirterek, "Renk cümbüşü insanlara huzur veriyor. Son zamanlarda doğa sporcularının da gezi rotasına aldığı kayın ormanları 1770 rakımda bulunuyor. Doğa harikası olan bu bölgeye ailenizle de gelerek güzel mutlu bir gün geçirebilirsiniz" dedi.

Osmaniye Doğa Sporları Kulübü ekip lideri Osman Demirkaynak ise gezileri sırasında doğada bırakılan çöpleri topladıklarını ve yabani hayvanlar için doğaya yiyecek bıraktıklarını da söyledi.



OSMANİYE 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:55

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