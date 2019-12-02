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Kadınların soğuk suda ekmek mücadelesi Osmaniye’de “kırmızı altın” turp sezonu başladı Turp, kadın ...

İHA

Türkiye'nin turp ihtiyacının yüzde 70'inin karşılandığı Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tarladan hasat yapılan turplar, çoğunluğunu kadınların oluşturduğu işçiler tarafından Savrun Çayı'nda yıkanarak temizlenip paketlendikten sonra Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.

Kadınların soğuk suda ekmek mücadelesi Osmaniye’de “kırmızı altın” turp sezonu başladı Turp, kadın işçiler tarafından yarım metre suda yıkanarak temizlenip Türkiye’nin dört bir yanına gönderiliyor

Türkiye’nin turp ihtiyacının yüzde 70’inin karşılandığı Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde tarladan hasat yapılan turplar, çoğunluğunu kadınların oluşturduğu işçiler tarafından Savrun Çayı'nda yıkanarak temizlenip paketlendikten sonra Türkiye’nin dört bir yanına gönderiliyor.
Yöre ekonomisine önemli katkı sağlayan ve halk arasında “kırmızı altın” olarak adlandırılan turp hasadında yeni sezon başladı. 5 ay süren hasat sezonu boyunca ilçe ekonomisine yıllık 100 milyon TL katkı sağlayan turp hasadında yaklaşık 5 bin kişi istihdam ediliyor. İlçede bulunan Savrun Çayı üzerine kurulu turp yıkama ve paketleme havuzlarında yıkanıp paketlenen turplar başta İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirler olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanına gönderiliyor.
İlçe ekonomisi açısından “bacasız fabrika” olarak da adlandırılan turp tarladan sofraya zahmetli bir yolculukla ulaştırılıyor. Sabahın ilk ışıklarıyla tarlada başlanan hasat işlemi şehrin merkezinden geçen Savrun Çayı üzerinde kurulu havuzlarda devam ediyor. Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu işçiler turpları tek tek yıkayarak paketleyip satışa hazır hale getiriyor. Kadınların torbaladığı turplar erkek işçiler tarafından kamyonlara yükleniyor.
Savrun Çayı'nın yarım metreye varan soğuk suyunun içerisinde kadın işçiler günlük 70 TL yevmiye için sabahın ilk ışıklarıyla turp yıkama ve paketleme işine başlıyorlar.
Değişen hava koşullarından dolayı bu yıl turp hasadının buruk başladığını belirten Kadirli Turp Üreticileri Birliği Başkanı Soner Topalhan, “Turp sezonumuz başladı. Ama iklim şartları ve hava sıcaklıkları normallerin üzerinde olduğu için bu sene sezona buruk başladık. Sektörümüzde şu anda 6 bin kişi ekmek yiyor. Turpun bu sezon kilosu 40 kuruş ile 50 kuruş arasında satılıyor. Çiftçi şu halde zarar ediyor” şeklinde konuştu.

OSMANİYE

02 Aralık 2019 Pazartesi

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