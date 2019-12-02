Yaralı köpeği ölmekten okul müdürü kurtardı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde eşiyle birlikte yürüyüş yapan okul müdürü, yolda yaralı olarak bulduğu köpeği araç altında kalmaktan kurtarıp tedavi olmasını sağladı.

Mehmet Nuri Arıoğlu Okul Müdürü Selim Yiğit, akşam saatlerinde eşiyle birlikte çevre yolunda çıktığı yürüyüşte yolda yatan yaralı bir köpeği fark ederek yol ortasından aldı. Kadirli Belediyesi Hayvan Barınağı yetkililerine haber veren Yiğit, "Küçük bir köpeğe bir araba çarpmış ve öylece bırakıp gitmiş. Görünce o kadar üzüldük ki. Dikkatli bir şekilde alıp yolun ortasındaki refüje yatırdık. Zaman kaybetmeden belediyemizin hayvan barınağının veteriner hekimi Murat Traş'a ulaştık. Hemen görevlileri arayıp gereken talimatı verdi. Köpeği onlara teslim ettik" dedi

Köpeğe müdahale eden veteriner Murat Traş, Kadirli ilçe sınırları içerisinde yaralı hayvanlarla ilgili her türlü ihbarı anında değerlendirdiklerini belirterek, “Sürücüler karşılaştıkları bu durumlarda olaya aynı insanda olduğu gibi trafik kazası olarak bakmalılar. Bize haber versinler geçip gitmesinler yeter. Bu bilinci insanlarımızda oluşturmamız gerekiyor“ dedi.

OSMANİYE 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:58

GÜNEŞ 07:23

ÖĞLE 12:29

İKİNDİ 15:04

AKŞAM 17:25

YATSI 18:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.