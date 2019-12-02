25 yıldır sokak hayvanlarının koruyucusu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

25 yıldır sokak hayvanlarının koruyucusu

DHA

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde, 25 yıldır yaptığı yöresel yemekleri satarak, yüzlerce sokak hayvanının bakımını üstlenen ev kadını Sevda Kaffalı, araba çarpması sonucu sağ arka bacağında kırık oluşan sokak kedisini tedavi ettirdi.

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde, 25 yıldır yaptığı yöresel yemekleri satarak, yüzlerce sokak hayvanının bakımını üstlenen ev kadını Sevda Kaffalı, araba çarpması sonucu sağ arka bacağında kırık oluşan sokak kedisini tedavi ettirdi.
Sevda Kaffalı, bir kedinin aksayarak yürüdüğünü gördü. Çevredekilerin araba çarptığını söylediği kediyi, sahiplenerek 45 kilometre mesafedeki kent merkezine getirdi. Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) tarafından kurulan Kara Kız Görüntüleme Merkezi'nde ücretsiz röntgen filmi çekilen ve sağ arka ayağında kırık olduğu saptanan kedi, tedaviye alındı.
Yıllardır, sahipsiz sokak hayvanlarına baktığını ve evinin bahçesine sakat ve hasta hayvanlar için bir alan yaptırdığını söyleyen Kaffalı, "Otuza yakın hayvanın tedavi ve bakımlarını yaptırmaya çalışıyorum. Kırka yakın ise sokakta beslediğim hayvanlar var. Ev hanımıyım, yöresel ev yemekleri yaparak, bu hayvanların masraflarını karşılamaya çalışıyorum" dedi.
'CANLARINI ACITMAYIN'
Kedinin 4 gün önce araba çarpması sonucu yaralandığını belirten Kaffalı, "Kadirli'de veteriner hekimlere yaralı kediyi gösterdiğimde parçalı kırık olabileceğini ama röntgen çekmek gerektiğini söylediler. Röntgen cihazı olmadığı için yaptıramadım. Osmaniye'de Kara Kız Görüntüleme Merkezi olduğunu öğrendim. İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala ile iletişime geçtim ve kedimizin röntgeni için randevulaştım. Kedimize kırık teşhisi konuldu. HAYTAP´a vermiş olduğu bu ücretsiz hizmetinden dolayı çok teşekkür ederim. Yıllardır sokakta yaşamaya çalışan hayvanları besliyorum. Hala benden korkan hayvanlar var. Verdiğim yemeklere, ben uzaklaştıktan sonra yaklaşarak, besleniyorlar. Herkesten rica ediyorum, insanlar tarafından korkutulmuş bu hayvanların canlarını acıtmayın. Sevgi gösterin, taşlamayın, onlara şiddet uygulamayın" diye konuştu.
HAYTAP İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala da, 'intramedüller pin' uygulamasıyla başarılı bir operasyon gerçekleştirdiklerini, kedinin kısa zamanda yürüyebileceğini kaydetti.
Sevda Kaffalı, kedinin ameliyatını başarılı bir şekilde gerçekleştiren Veteriner Hekim Ali Nuri Yiğit ve Ali Laçinbala'ya teşekkür etti.

OSMANİYE

02 Aralık 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:58
  • GÜNEŞ 07:23
  • ÖĞLE 12:29
  • İKİNDİ 15:04
  • AKŞAM 17:25
  • YATSI 18:45
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yaralı köpeği ölmekten okul müdürü kurtardı
YEREL HABERLER Yaralı köpeği ölmekten okul müdürü kurtardı
Kadınların soğuk suda ekmek mücadelesi Osmaniye’de “kırmızı altın” turp sezonu başladı Turp, kadın işçiler tarafından yarım metre suda yıkanarak temizlenip Türkiye’nin dört bir yanına gönderiliyor
YEREL HABERLER Kadınların soğuk suda ekmek mücadelesi Osmaniye’de ...
Narkotik Eğitim Tır'ına büyük ilgi
YEREL HABERLER Narkotik Eğitim Tır'ına büyük ilgi
Narkotik Eğitim TIR'ı Osmaniye'de
YEREL HABERLER Narkotik Eğitim TIR'ı Osmaniye'de
Narkotik operasyonunda uyuşturucu esrar ve metamfetamin maddesi ele geçirildi
YEREL HABERLER Narkotik operasyonunda uyuşturucu esrar ve ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X