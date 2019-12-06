Osmaniye Belediyesi 4. Kitap Fuarı kapılarını açtı

Osmaniye Belediyesi tarafından düzenlenen kentin kültür ve sanat hayatına önemli katkılar sağlayan ulusal boyuttaki 4’üncü kitap fuarı, kapılarını törenle okurseverlere açtı. 15 Aralık'a kadar açık kalacak kitap fuarı boyunca 150 yazar imza günleri ve 29 söyleşi programıyla kitapseverler ile buluşacak.

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, fuarda yaptığı konuşmada, “İlimizin sosyal ve kültürel yaşamına çok önemli katkılar sunan kitap fuarı ilimize hayırlı olsun. Bu fuarın oluşmasında emeği geçen başta belediye başkanımız olmak üzere tüm herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara'da, Osmaniye’de birçok hizmetleri ve tesisleri hemşehrileriyle birlikte hayata geçmesine vesile olduklarını ama kitap fuarının bambaşka bir hizmet olduğunu belirterek, “İstiklal Marşımız okunurken öğrencilerimizin coşkuyla okumaları bizlere yoğun duygular yaşattı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ifade buyurduğu gibi ‘Cumhuriyet sizlerin omuzlarında payidar olacaktır.’ Siz bu ülkeye, milli değerlerimize, bayrağımıza, İstiklal Marşımıza, vatanımıza ve toprağımıza sahip çıktıkça bu ülke hiçbir zaman için hiçbir şart ve şekil altında asla emperyalist emellerin hedefi haline gelmeyecek ve hedeflerine ulaşmaları asla mümkün olmayacaktır. Yeter ki sizin kalbinizde, gönlünüzde bu milli şuur ve ruh yaşasın. Bununda yaşayacağına inanıyorum. Bugün burada bulunan değerli Osmaniyeli şahsiyetlerin gerek siyaset gerekse bürokrat temsilcilerinin birlik ve beraberlik adına ortaya koymuş oldukları bu değerli görüntü olduğu için inanıyorum. Osmaniye, 5 tane büyük şehrin ortasında ve baskısı altında. Ama şuna inanıyorum ki bu birlik ve beraberlik olduğu sürece, bu milli şuur yaşadığı sürece, siz sevgili gençler buna sahip çıktığınız sürece ve biz sizleri geleceğe hazırlamak adına bu etkinlikleri düzenlediğimiz sürece inanıyorum ki çiçek ortasından yarılacak, Osmaniye beş tane büyük şehrin havzasından bir cazibe merkezi olarak çıkacaktır. Tüm Osmaniyeli hemşehrilerimizi kitap fuarımıza bekliyor, hepinizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum” şeklinde konuştu.

Osmaniye Belediyesi 4.Kitap Fuarına onur konuğu olarak katılan Yazar Canan Tan ise “Birçok yerde fuarlara katıldım onur konuğu oldum ama Osmaniye benim için çok ayrı bir kişiliğe büründü. Davet edilmekten ve burada sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Ayrıca İstiklal Marşımızın okunması esnasında öğrencilerimizden çıkan o gür ses beni daha çok heyecanlandırdı. Burada sizlerin arasından olmaktan gurur duydum” dedi.

Konuşmaların sonunda Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun fuarın onur konuğu Canan Tan’a katkı ve katılımlarından dolayı plaket ve çiçek verdi.

Daha sonra protokol üyeleri ve katılımcılar ile birlikte Fuar alanını gezerek yayınevi stantlarını ziyaret ettiler.

OSMANİYE 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:01

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