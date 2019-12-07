Osmaniye'de internet kafelere asayiş uygulaması

Osmaniye’de umuma açık 20 internet kafe denetlendi.

Alınan bilgiye göre, Osmaniye Asayiş Müdürlüğü ve Çocuk Şubenin katıldığı denetimde 20 internet kafede eş zamanlı olarak uygulama yapıldı. Yapılan uygulamalarda 72 kişinin Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusu yapıldı. Kontrollerde 1 aranan şahıs yakalandı, 2 tane 12 yaşından küçük çocuk çocuk şube ekiplerince ailelerine teslim edildi. İnternet kafe yönetmeliğine uymayan iş yerlerine idari tahkikat başlatıldı.

OSMANİYE 07 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:02

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