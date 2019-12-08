TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 2 - Diyarbekirspor: 2

TFF 3. Lig 3. Grup'un 16. haftasında Osmaniyespor FK, sahasında Diyarbekirspor ile 22 berabere kaldı.
Stat: 7 Ocak
Hakemler: Deniz Kürkek xx, Bekir Özçelik xx, Mehmet Ali Çetin xx
Osmaniyespor FK: Alp Arda xx, Ahmet Baykal xx, Ekrem Sütçü xx, Kerim Bölük x (Onur Kızıltaş dk. 33 xxx), Hamza Türkmen x (Deniz Karadeniz dk. 72 x), Metehan Mimaroğlu xxx, Hamit Bayraktar xxx, Taşkın Kartal xx, Vedat Saygı xx, Tavfik Şanver xx, Hasan Aktürk x (Cihat Ateş dk. 58 x)
Diyarbekirspor: Ahmet Üçgün xx, Reşo Akın xxx, Taner Çekiç xx (Emre Hasan Balcı dk. 89 ?) Vedat Budak x (Uğur Ayhan dk. 76 x), Fikret Topaloğlu xx, Tolunay Yurtseven xx, Emrah Kiraz x (İbrahim Hasa dk. 68 x), Şevket Güngör xx, Doğukan Bad xx, Emre Kara xx, Mehmet Fuat Gölbaşı xxx
Goller: Metehan Mimaroğlu (dk. 53), Onur Kızıltaş (dk. 71) (Osmaniyespor FK), Reşo Akın (dk. 12), Mehmet Fuat Gölbaşı (dk. 33) (Diyarbekirspor)
Sarı kartlar: Metehan Yamanoğlu (Osmaniyespor FK), Mehmet Fuat Gölbaşı, Tolunay Yurtseven (Diyarbekirspor)
OSMANİYE
08 Aralık 2019 Pazar
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