Krem verilerek hastaneden gönderilen çocuğun kolunun kırık olduğu ortaya çıktı 3 ay fizik tedavi görecek olan Arda’nın annesi hastaneden ve doktordan şikayetçi oldu Başhekim Dr. İlker Halvacı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirdi

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde okulda düşerek Kadirli Devlet Hastanesine götürülen ve krem verilip evine gönderilen 10 yaşındaki çocuğun kolunun kırık olduğu ortaya çıktı.

Ameliyata alınan çocuğun ailesi, doktordan şikayetçi oldu.

Kadirli İ.M.K.B. İlkokulu 4’üncü sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Arda Göker, 3 Aralık Salı günü okulda öğle arası dışarı çıkarken arkadaşlarıyla birlikte okul duvarından atladı. Bu sırada ceketi tele takılan Arda yere düştü. Bayılan küçük çocuk için okula ambulans çağrıldı. Ambulans ile Kadirli Devlet Hastanesine götürülen ve kolunun çok ağrıdığını söyleyen Arda Göker’in röntgen filmleri çekildi. Bu sırada küçük çocuğun babası Erdal Göker hastaneye çağrıldı. Burada yapılan muayene sonucu acil servis doktoru “Çocuğun bir şeyi yok. Kolunda hafif ezik var incinmiş. Reçeteye krem yazdım sürün geçer” diyerek aileyi evine gönderdi. Ancak gece sabaha kadar ağrıdan uyuyamayan ve gün içerisinde de kolunda ağrılar devam eden küçük çocuğun ailesi Arda’yı tekrardan Kadirli Devlet Hastanesine götürdü. Arda’yı muayene eden ortopedi uzmanı, kolunda 3 ayrı yerde parçalı kırık olduğunu ve geç kalınmadan hemen ameliyata alınması gerektiğini fakat kendisinin heyet günü olduğu için önce yatış yapıp bir gün sonrası ameliyat yapabileceğini belirtti. Bunun üzerine aile önce Arda’yı Kadirli'deki özel bir hastaneye ardından da Osmaniye Devlet Hastanesine götürdü. 10 yaşındaki Arda Göker 6 Aralık Cuma günü Osmaniye Devlet Hastanesinde kolundan ameliyat oldu.



“Kolunu kaybetme riski vardı”

Çocuğunun doktor ihmalinden dolayı az kalsın kolunu kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldığını belirten anne Sultan Göker, “Kimin ihmali var ise cezasını çeksin. Çocuğum ameliyat oldu. 3 ay fizik tedavi görecek ve bu 3 ayın sonunda sakatta kalabilirmiş. Okulundan derslerinden de oldu. Ben şikayetçiyim” şeklinde konuştu.

Baba Erdal Göker ise, “Olay günü beni hastaneye çağırdılar gittim. Çocuğumun röntgen filmleri çekilmiş. Acil servisteki doktor bana sadece kolu incinmiş ezik var krem sürün geçer dedi. Bende eczaneden doktorun verdiği kremi aldım. Ancak çocuk ağrıdan duramayınca tekrardan hastaneye gittik. Çocuğumun kolunda 3 yerde kırık olduğu tespit edildi. Burada özel hastanede ameliyat için para istediler bende Osmaniye Devlet Hastanesine götürdüm. Orada ameliyat oldu” şeklinde olayı anlattı.

Arda Göker’in ailesinin doktor ihmali iddialarına karşın bilgi alınan Kadirli Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. İlker Halvacı ise yaptığı şifahi açıklamada, “Küçük çocuk 3 Aralık günü düşme sonucu ambulans ile hastanemize getirilmiş. Acil serviste tetkik ve muayenesi yapılmış, ardından da ortopedi uzmanımız vakayı değerlendirmiş ve kolunda 3 ayrı bölgede parçalı kırık olduğunu tespit etmiş. Acil servis doktorumuz ise ilk teşhisinde aileye ortopedi uzmanına muayene olmalarını önermiş. Aile çocuklarını Osmaniye Devlet Hastanesinde ameliyat ettirdi. Ailenin iddialarına karşın olayla ilgili idari bir ön soruşturma başlatıp inceleme yapacağız” şeklinde konuştu.

OSMANİYE 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:05

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