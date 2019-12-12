Burnu parçalanan kediye estetik operasyon

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Burnu parçalanan kediye estetik operasyon

DHA

OSMANİYE'de hayvansever Selda Kafalı tarafından burnu parçalanmış halde bulunan dişi sokak kedisi, estetik operasyon ile tedavi edildi. Kedinin ilerleyen günlerde koku almaya başlayıp, rahatlıkla yemek yiyebileceği kaydedildi.
Kadirli ilçesinde hayvansever ev hanımı Sevda Kafalı, ilçedeki Kabasakal Parkı içerisinde yüz kısmı yaralanmış bir kediye rastladı. Trafik kazası sonrası sonucu üst dudağı ve burnunun parçalandığı tahmin edilen kediyi yanına alan Kafalı, tedavi için kent merkezine götürdü. Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye İl Temsilciliği ile irtibata geçen Kafalı'nın başvurusu sonucu, kedi tedaviye alındı. Ameliyat edilmesine karar verilen kedinin, Veteriner Hekim Ali Nuri Yiğit ve Ali Laçinbala'nın 2 saat süren operasyonu sonucunda dudağı ve burun kısmı ameliyat edildi. 
Evinin bahçesine sakat, engelli ve hasta hayvanlar için bir alan yaptığını anlatan Selda Kafalı, "Burada sokaktan gelen 30'a yakın hayvanın tedavi ve bakımlarını yaptırmaya çalışıyorum. Kadirli'nin en sevilen parklarından Kabasakal Parkı'nda kedimizin burnundan yaralandığını duydum ve duyarsız kalamadım. Yaşadığım ilçedeki veteriner hekimlere götürdüğümde kediye yapacak bir şeylerin olmadığını ifade etiler. Kent merkezine getirerek tedavi ettirdim. Kedimiz iyileştikten sonra bulunduğu ortama tekrar bırakacağım. Çünkü Kabasakal Parkı, bu kedimizin evi" dedi.
ARTIK DAHA RAHAT NEFES ALABİLECEK
Veteriner Hekim Ali Nuri Yiğit ise, burnu ve dudağı ortadan ikiye ayrılan kedinin operasyonunu titizlikle sürdürdüklerini belirterek, "Bu operasyon kedimiz için estetikten ötedir. Çünkü kediler koklayamazlarsa beslenemez. Bundan ötürü burun deliklerine özel aparatlar yerleştirerek, operasyonu bitirebildik. Artık burnundan nefes alıyor. Ameliyat sonrası ödemler de geçtikten sonra daha rahat nefes alacağını düşünüyor, daha mutlu bir hayat sürmesini diliyoruz" dedi.
Yaralı kedinin tedavisi için yardımcı olduklarını ifade eden Ali Laçinbala ise, HAYTAP'ın Türkiye'nin bir çok kentinde medikal malzeme, kuru mama ve bölgenin tüm ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan kar amacı gütmeyen gönüllü bir kuruluş olduğunu belirterek, destek istedi. 
 

OSMANİYE

12 Aralık 2019 Perşembe

  • İMSAK 06:06
  • GÜNEŞ 07:32
  • ÖĞLE 12:33
  • İKİNDİ 15:04
  • AKŞAM 17:25
  • YATSI 18:46
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Krem verilerek hastaneden gönderilen çocuğun kolunun kırık olduğu ortaya çıktı 3 ay fizik tedavi görecek olan Arda’nın annesi hastaneden ve doktordan şikayetçi oldu Başhekim Dr. İlker Halvacı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirdi
YEREL HABERLER Krem verilerek hastaneden gönderilen çocuğun kolunun ...
Küçük Ela’nın büyük dramı Akondroplazi (cücelik) teşhisi konulan 5 yaşındaki Ela, boy uzatma ameliyatı olmak için yardım bekliyor
YEREL HABERLER Küçük Ela’nın büyük dramı Akondroplazi (cücelik) ...
Ahmet Şimşirgil'e kitap fuarında yoğun ilgi
YEREL HABERLER Ahmet Şimşirgil'e kitap fuarında yoğun ilgi
Kore gazisi, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Kore gazisi, son yolculuğuna uğurlandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X