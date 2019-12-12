Kara: "Liderimize yaraşır ve yakışır hizmetler yapmaya çalışıyoruz"

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, "Genel başkanımızın memleketinde hepimizin, tüm teşkilatın çok büyük sorumlulukları var. Bu bağlamda liderimize yaraşır ve yakışır hizmetler yapmaya çalışıyoruz" dedi.

MHP Aile, Kadın ve Engellilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara’yı makamında ziyaret etti. Başkanlık makamında belediye hizmetleri ile ilgili ayrıntılı bilgiler veren Belediye Başkanı Kadir Kara, “Ziyaretiniz bizlere onur verdi. Sizlerin burada olması bizim için çok önemli. Çünkü siz Milliyetçi Hareket Partimizin çok takdir ettiği hem de toplumun olması gereken değişik kesimlere dokunuşunu yöneten konumdasınız. O yüzden biz sizleri ağırlamak ve bazı düşüncelerimizi arz etmekten çok memnunum. Osmaniye Belediyesi olarak genel başkanımızın memleketinde hepimizin, tüm teşkilatın çok büyük sorumlulukları var. Bu bağlamda liderimize yaraşır ve yakışır hizmetler yapmaya çalışıyoruz. Bizler için bu anlamlı ziyaretinizden dolayı şahsım, belediyemiz, meclis üyelerimiz ve kıymetli hemşehrilerimiz adına çok teşekkür ediyor saygılar sunuyorum“ ifadelerini kullandı.

Belediye hizmetleriyle ilgili aldığı bilgilerden ve yapılan çalışmalardan dolayı çok memnun kaldığını ifade eden MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, “Genel Başkanımızın memleketi Osmaniye’de olmaktan dolayı çok mutluyum. Osmaniye Belediyesinin, şahsınızın ve teşkilatımızın yaptığı olumlu çalışmalardan dolayı herkesi tebrik ediyor ve teşekkür ediyorum“ dedi.

Konuşmaların ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu şeref defterini imzaladı.

Ziyaret sonunda Başkan Kadir Kara ve eşi Nihal Kara, MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu’ya hediye takdim etti.

OSMANİYE 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:06

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