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Osmaniye'de onlarca köpeği öldürüp çukura doldurdular

İHA

Osmaniye'de onlarca köpeği öldürüp çukura doldurdular

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde yol kenarındaki hendeğin içerisinde üst üste yığılmış onlarca köpek ölüsünü görenler şok yaşadı.
Edinilen bilgiye göre, Burgaçlı köyü TAG (TarsusAdanaGaziantep) otobanı kenarında sabah saatlerinde bir hendeğin içerisinde üst üste yığılmış şekilde bırakılmış köpek ölülerini görenler şoke oldu. Vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. Sabah servis aracıylaişe giderken köpekleri gören Tarık Göl isimli vatandaş, "Bu yol benim her zaman kullandığım yol. En son iki gün önce geçtim böyle bir şey yoktu. Uzaktan fark ettim. Yanlarına gelince şok yaşadım. En az 1015 tane köpek ölü şekilde üst üste yığılmış ve buraya atılmış" şeklinde konuştu.

OSMANİYE

14 Aralık 2019 Cumartesi

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