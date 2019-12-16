Osmaniye Belediyesi Kitap Fuarı, 105 bin 500 ziyaretçi ağırladı

Osmaniye Belediyesi 4. Kitap Fuarını toplam 105 bin 500 kişinin ziyaret ettiği bildirildi.

Kitap fuarında 180 yayınevi 80 stant açtı. Türkiye’nin önde gelen 150’nin üzerinde yazarının katıldığı ve 29 söyleşi programının yapıldığı fuarda yazarlar kitaplarını imzalarken bilgi ve birikimlerini kitapseverlerle paylaştı.

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, insanı ve hayatı okumak adına başlattıkları kitap fuarının bu yıl dördüncüsünü düzenlediklerini söyledi. Kara, "Hayatımıza yön veren kitaplar ve yazarlar, Osmaniye’de on binlerce vatandaşımızla buluştu. Fuar alanı, yayınevi çeşitliliği, kitap zenginliği ve ziyaretçi sayısına bakıldığında dört yıl önce attığımız tohumun yeşerip boy verdiği gördük. Her yaştan insanımız kitap fuarımıza akın etti. Osmaniye kitap dostu bir şehirdir. Osmaniye Belediyesi Kitap Fuarı, siz kıymetli hemşerilerimin büyük teveccühü sayesinde Türkiye’nin en prestijli fuarları arasına girmeyi başarmıştır" dedi.

OSMANİYE 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:08

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