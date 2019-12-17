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Sunar Özlem'e plaketini Hisarcıklıoğlu takdim etti

İHA

Türkiye'nin sanayi devlerini sıralayan İSO İkinci 500 Listesi'nde yer alan Sunar Özlem'e verilen plaketi, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Sunar Şirketler Grubu adına CEO'su Hasan A. Özkan'a takdim etti.

Sunar Özlem'e plaketini Hisarcıklıoğlu takdim etti

Türkiye’nin sanayi devlerini sıralayan İSO İkinci 500 Listesi'nde yer alan Sunar Özlem’e verilen plaketi, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Sunar Şirketler Grubu adına CEO'su Hasan A. Özkan'a takdim etti.
Un ve yem üretimiyle Osmaniye ekonomisinin lokomotifi ve ilk sanayi tesislerinden olan Sunar Özlem A.Ş'ye İSO İkinci 500 Listesi'nde yer alması ve Osmaniye ekonomisine sağladığı katkılardan ötürü Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası tarafından plaket verildi. Sunar Şirketler Grubu adına CEO Hasan A. Özkan'a plaketi TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu verdi.
Sunar Şirketler Grubu’nun en kıdemli şirketi olan Sunar Özlem, 1976 yılında Osmaniye’de kuruldu. Faaliyetlerine ekmeklik un üretimi ile başlayan ve bugün un üretimini baklavalık un gibi özel ürünlere kadar çeşitlendiren Sunar Özlem, bünyesindeki Sunar Yem Fabrikası ile de, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara yönelik hayvan sağlığını gözeten, besleyici özelliği ve performansı yüksek yem çeşitleri üretiyor.
Osmaniye’ye daha önceki ziyaretlerinde İSO listelerinde hiçbir firmanın yer almadığını, bugün ise listede Osmaniye firmalarının yer almasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Hisarcıklıoğlu, Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri ile bölge ve Türkiye ekonomisine dair gelişmeleri istişare etti.

OSMANİYE

17 Aralık 2019 Salı

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