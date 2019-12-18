DEAŞ'ın emir ve savaşçısı 6 kişi, Osmaniye'de yakalandı

OSMANİYE'de, DEAŞ terör örgütü içerisinde 'emir' ve 'savaşçı' düzeyinde faaliyet gösteren 6 şüpheli, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik, yılbaşında meydana gelebilecek sansasyonel eylemlerin önlenmesi kapsamında, Suriye'deki çatışma bölgelerinde irtibatlı olarak faaliyet gösteren şahısların tespitine ve engellenmesine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, Suriye'de bulunduğu süre içerisinde DEAŞ terör örgütü içerisinde 'emir' ve 'savaşçı' düzeyinde faaliyet gösterdiği tespit edilen Suriye uyruklu D.E., M.M., M.K., U.H., H.A. ve H.E.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konuldu.

ÖRGÜTÜN LİDERİNE BAĞLI ÇALIŞMIŞ

Şüphelilerden H.E.'nin, örgütün öldürülen lideri Ebu Bekir el Bağdadi'ye bağlı olarak çalıştığı, hücre sorumlusu olduğu öne sürüldü. U.H.'nin ise örgüte ait kamplarda sağlık personeli olarak faaliyet yürüttüğü ve yaralanan örgüt mensuplarını tedavi ettiği bildirildi. Diğer şüphelilerin ise hendek ve tünel kazma faaliyetlerinde yer aldığı saptandı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.



OSMANİYE 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:09

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