Osmaniye'de PKK/YPG operasyonu: 3 gözaltı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Osmaniye'de PKK/YPG operasyonu: 3 gözaltı

İHA

Osmaniye'de, Suriye'de PKKYPG/PYD terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen yabancı uyruklu 3 kişi yakalandı.

Osmaniye'de, Suriye'de PKKYPG/PYD terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen yabancı uyruklu 3 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Osmaniye Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çatışma bölgeleriyle irtibatlı faaliyet gösteren şahısların tespiti ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Suriye'de PKKYPG/PYD terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiğine yönelik bilgiler elde edilen Suriye uyruklu 3 kişiyi gözaltına aldı.
Şahısların adreslerinde yapılan aramada bulunan dijital materyallere el konuldu.

OSMANİYE

19 Aralık 2019 Perşembe

  • İMSAK 06:10
  • GÜNEŞ 07:36
  • ÖĞLE 12:37
  • İKİNDİ 15:07
  • AKŞAM 17:27
  • YATSI 18:48
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

DEAŞ'ın emir ve savaşçısı 6 kişi, Osmaniye'de yakalandı
YEREL HABERLER DEAŞ'ın emir ve savaşçısı 6 kişi, Osmaniye'de ...
Bağdadi'nin timi Osmaniye'de yakalandı Terör örgütü DEAŞ içinde sözde emir ve savaşçı düzeyinde faaliyet gösteren Suriye uyruklu 6 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Bağdadi'nin timi Osmaniye'de yakalandı Terör örgütü ...
Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı Yılbaşı öncesi veya yılbaşında örgüt adına eylem yapabilecekleri değerlendirilen şüpheliler arasında örgütün sözde kadısı da bulunuyor
YEREL HABERLER Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı Yılbaşı ...
Osmaniye'de DEAŞ Operasyonu: 13 gözaltı
YEREL HABERLER Osmaniye'de DEAŞ Operasyonu: 13 gözaltı
Sunar Özlem'e plaketini Hisarcıklıoğlu takdim etti
YEREL HABERLER Sunar Özlem'e plaketini Hisarcıklıoğlu takdim etti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X