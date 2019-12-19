Osmaniye'de PKK/YPG operasyonu: 3 gözaltı

Osmaniye'de, Suriye'de PKKYPG/PYD terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen yabancı uyruklu 3 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Osmaniye Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çatışma bölgeleriyle irtibatlı faaliyet gösteren şahısların tespiti ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Suriye'de PKKYPG/PYD terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiğine yönelik bilgiler elde edilen Suriye uyruklu 3 kişiyi gözaltına aldı.
Şahısların adreslerinde yapılan aramada bulunan dijital materyallere el konuldu.
OSMANİYE
19 Aralık 2019 Perşembe
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