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Bağdadi'yle bağlantılı DEAŞ timi adliyede DEAŞ'ın öldürülen lideri Bağdadi'ye bağlı olarak çalışan ...

İHA

Osmaniye'de, terör örgütü DEAŞ'ın öldürülen lideri Ebubekir elBağdadi ile bağlantılı olduğu belirlenerek gözaltına alınan Suriye uyruklu 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Bağdadi'yle bağlantılı DEAŞ timi adliyede DEAŞ'ın öldürülen lideri Bağdadi'ye bağlı olarak çalışan Hüseyin el-Hasan ile birlikte örgütün savaşçısı ve tünel kazma faaliyetlerinde bulunan toplam 6 kişi adliyeye sevk edildi

Osmaniye'de, terör örgütü DEAŞ'ın öldürülen lideri Ebubekir elBağdadi ile bağlantılı olduğu belirlenerek gözaltına alınan Suriye uyruklu 6 kişi adliyeye sevk edildi.
Osmaniye Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından DEAŞ terör örgütünün yılbaşında sansasyonel eylemlerini önleme çalışmaları kapsamında, Suriye'de bulundukları süre içerisinde örgütte 'üst düzey emir' ve savaşçı olarak bulundukları ileri sürülen Suriye uyruklu 6 kişinin bir hücre evinde kaldıkları belirlendi.
Jandarma ekipleri, sahte kimlikle Suriyeli mülteci gibi dolaşan ve bu şekilde kamufle olmaya çalışan 6 DEAŞ'lıyı yakın takibe aldı.
Grubun en başındaki ismin, örgütün öldürülen lideri Bağdadi'ye bağlı olarak çalışan Hüseyin elHasan olduğu belirlendi. Diğer 5 kişinin ise örgütün savaşçısı ve tünel kazma faaliyetlerinde bulunan elemanlar olduğu anlaşıldı.
Bu tespitlerin ardından operasyon başlatan Osmaniye İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, belirlenen adreslere şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, D.E., M.M., M.K., U.H., H.A. ve Hüseyin elHasan gözaltına alındı.
Jandarmadaki sorgulamaları tamamlanan 6 kişi, bu sabah adliyeye sevk edildi.

OSMANİYE

20 Aralık 2019 Cuma

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