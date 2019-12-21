Ambulans helikopter, 10 aylık Hadise bebek için havalandı

OSMANİYE'de rahatsızlanan 10 aylık Hadise bebek, tedavisi için ambulans helikopterle Malatya'ya gönderildi.

Osmaniye'de doğuştan karaciğer yetmezliği rahatsızlığı bulunan 10 aylık Hadise D., ailesi tarafından 17 Aralık günü Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Doğuştan karaciğer yetmezliği rahatsızlığı bulunan Hadise bebek, mide kanaması teşhisiyle Çocuk Yoğum Bakım Servisi'ne alındı. Yapılan tetkiklerde acil karaciğer nakli yapılmasına karar verilen bebeğin nakli için önceden takibini yürüten Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi ile irtibata geçilerek gerekli görüşmeler yapıldı. Daha önce yapılan tetkiklerde hastanın anne ve babasının donör oldukları belirlendi. Sağlık Bakanlığı ile irtibata geçilerek ambulans helikopter istendi.

Osmaniye'ye gelen ambulans helikopterle Hadise bebek, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne götürüldü.



OSMANİYE 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:11

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