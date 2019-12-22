Babası tarafından vurulan diğer oğul da hayatını kaybetti Osmaniye'de “Damada çekilen kredi” yüzünden çıkan tartışmada baba üç oğluna kurşun yağdırmış, bir oğlunu öldürmüş iki oğlunu yaralamıştı Olayda yaralı oğullardan biri hastanede hayatını kaybetti

Osmaniye’de damadına çektiği kredi yüzünden tartıştığı üç oğlunun üzerine tabanca ile kurşun yağdıran babanın bir oğlunu öldürdüğü diğer iki oğlunu ağır yaraladığı olayda ağır yaralı diğer oğlu da hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye merkez Kurtuluş Mahallesi kuzey çevre yolunda oto kurtarıcı işletmeciliği yapan Ahmet Çokan (66) ile oğulları İsmail Çokan (42), Hüseyin Çokan (35) ve Muhammet Çokan (39) aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası Ahmet Çokan tabancayla üç oğluna kurşun yağdırdı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Babalarının silahından çıkan kurşunlarla yaralanan üç kardeş ambulanslarla Osmaniye’deki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Özel bir hastaneye kaldırılan İsmail Çokan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer iki kardeşin ise sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olaydan sonra polis tarafından gözaltına alınan baba Ahmet Çokan, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, olayla ilgili ayrıntılar ve Ahmet Çokan’ın ifadeleri ise ortaya çıktı. İddiaya göre katil zanlısı baba Ahmet Çokan beraber çalıştığı oğullarına vinç ve kurtarıcı alarak işlerini ayırdı. Bir süre sonra işleri iyi gitmeyen oğulları Ahmet Çokan’dan kredi çekmesini istedi. Ahmet Çokan ise kredi çekmeyi reddederek çekeceği kredi miktarı kadar oğullarına para yardımı yaptı. Bir süre sonra ise Ahmet Çokan’ın kızı babasından 30 bin TL kredi çekmesini talep etti. Ahmet Çokan da krediyi çekip damadına verdi. Bunu duyan üç kardeş ile babalarının arasında tartışma başladı. Zaman zaman tartışan baba ve oğullarının arası açıldı. Yine iddiaya göre olay günü üç kardeş babalarının yaşadığı eve gelip huzursuzluk çıkararak Ahmet Çokan’ın evde olmadığı sırada annelerini darp etti. Bunu duyan Ahmet Çokan evine gelirken kuzey çevre yolu üzerinde bulunan oto kurtarıcı işletmesinin yakınlarında oğullarıyla karşılaştı. Aralarında önce tartışma çıktı, ardından ise tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ahmet Çokan üzerinde bulunan tabancasına sarılarak üç oğluna kurşun yağdırdı. Bir oğlunu öldüren iki oğlunu da ağır yaralayan Ahmet Çokan’ın cinnet getirme sebebinin, damada çekilen kredi yüzünden oğullarıyla arasının açılmasına sebep olduğu iddia edildi.

Olayda ağır yaralı olarak hastanede tedavisi süren Muhammet Çokan da hayatını kaybetti.

Yaralı Hüseyin Çokan'ın tedavisinin ise sürdüğü bildirildi.

OSMANİYE 22 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:12

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