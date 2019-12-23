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Osmaniye'de patlayıcı ve uyuşturucu operasyonu

İHA

Osmaniye'de jandarmanın düzenlediği operasyonda, bir evde uyuşturucu maddeler ile silah ve patlayıcı madde ele geçirildi.

Osmaniye'de patlayıcı ve uyuşturucu operasyonu

Osmaniye'de jandarmanın düzenlediği operasyonda, bir evde uyuşturucu maddeler ile silah ve patlayıcı madde ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmaları sonucunda N.K.’nin Kurtuluş Mahallesindeki evine operasyon düzenledi. Yapılan aramada evin yanındaki odunlukta 20.1 gram metamfetamin, 48.7 gram eroin, 193.8 esrar maddesi, 122 adet uyuşturucuuyarıcı hap, 1 adet tabanca, tabancaya ait 37 adet fişek, 1 adat otomatik av tüfeği, 1 adet komando bıçağı, 1 kağıt küp içerisinde içi barut dolu 3 adet dinamit lokumu olduğu değerlendirilen patlayıcı, 2 adet hassas terazi, 83 adet uyuşturucu maddeleri satışa hazırlamak için paketlemede kullanılan kilitli poşet ele geçirildi.
N.K'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor

OSMANİYE

23 Aralık 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:12
  • GÜNEŞ 07:38
  • ÖĞLE 12:39
  • İKİNDİ 15:08
  • AKŞAM 17:29
  • YATSI 18:50
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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