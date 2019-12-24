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40 yıldır dut ağacı kütüklerini saza dönüştürüyor Osmaniye’de 67 yaşındaki saz ustası Ahmet Erdevir, ...

İHA

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 67 yaşındaki Ahmet Erdevir, atölyeye çevirdiği evinin bir köşesinde 40 yıldır dut ağacı kütüğünden saz yapıyor.

40 yıldır dut ağacı kütüklerini saza dönüştürüyor Osmaniye’de 67 yaşındaki saz ustası Ahmet Erdevir, ilerlemiş yaşına rağmen odasında kurduğu atölyede 40 yıl önce başladığı mesleğini sürdürüyor

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 67 yaşındaki Ahmet Erdevir, atölyeye çevirdiği evinin bir köşesinde 40 yıldır dut ağacı kütüğünden saz yapıyor.
Ahmet Erdevir, 40 yıl önce merakla başladığı saz ve bağlama yapma işine, atölyeye çevirdiği evindeki odasının bir köşesinde ilerlemiş yaşına rağmen devam ediyor. Saz ustası yaşlı adam vatani görevini yaptıktan sonra, askerdeyken tanıştığı bir arkadaşından saz yapmayı öğrendi. 40 yıl önce başladığı işten hala geçimini sağlayan Ahmet Erdevir bir ayda 10 tane saz yaptığını belirtiyor.
Asker arkadaşı sayesinde mesleği öğrendiğini belirten Erdevir, “40 yıldan bu yana saz yapıyorum. Saz ile geçiniyorum. Eskiden tellerini de takardım da şimdilerde takmaz oldum. Sadece saz teknesini yapıyorum. Yaptığım sazları Adana, Ankara, İstanbul gibi büyükşehirlere gönderiyorum" dedi.
En iyi sazın dut ağacının özünden olduğunu söyleyen Ahmet Erdevir, “Dut ağacı güzel ses verir. Ağacı, kütüğü alıyorum önce. Kalıbını çıkarıyorum çiziyorum. Daha sonra motorlu testerem var onunla kesiyorum. Sonra keser ile oyuyorum belirli bir şekli aldıktan sonra ise kesici aletle oyuyorum saz şeklini alıyor. Bir sazı ortalama 3 günde yapıyorum. Ayda 10 bazen 12 saz yapıyorum” şeklinde konuştu.

OSMANİYE

24 Aralık 2019 Salı

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