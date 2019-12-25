Sel suları Kadirli-Adana karayolunu ulaşıma kapattı

Doğu Akdeniz Bölgesi'nde sel suları KadirliCeyhanAdana karayolunu ulaşıma kapattı.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesi ile Ceyhan ve Adana’yı birbirine bağlayan karayolu sel suları nedeniyle ulaşıma kapandı. KadirliAdana karayolu Çatalhöyük mevkisinde bulunan Çatalca Deresi taştı. Sulama kanalları ve arklar da taşınca Avcılar köyünden geçen KadirliAdana karayolu adeta göle dönüştü. Sel sularından dolayı kapanan yol üzerinde güvenlik tedbiri alan jandarma ve karayollarına bağlı ekipler, Kadirli’den Adana’ya gitmek isteyen vatandaşları KadirliKozanAdana karayoluna yönlendirdi. Ancak Adanaİmamoğlu ilçesi arasında bulunan Mustafalar mevkisinde sel sularından dolayı yol çökünce AdanaKozan yolu da ulaşıma kapandı.

KadirliAdana karayolu üzerinde bulunan Çatalhöyük ve Avcılar köylerinde yarım metreyi bulan sel suları nedeniyle bazı evleri ve ahırları su bastı. Jandarma bölgede çalışma başlattı.

OSMANİYE 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:13

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