Asker arkadaşları 32 yıl sonra buluştu

O değil!

Onu tanıdınız mı?

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Mardin Kızıltepe 117 Jandarma Sınır Alay Komutanlığından 1988'de terhis olan askerler 32 yıl sonra buluştu.

Develi Belediyesi personeli Develi İşkur Sorumlusu Erol Bostancı, sosyal medya üzerinden görüştüğü asker arkadaşlarıyla Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde biraraya gelip hasret giderdi.

Erol Bostancı duygularını ifade ederken, 32 yılın hasreti ve özlemiyle Kadirli'de buluştuklarını söyledi. Bostancı, "Türkiye'nin değişik illerinden arkadaşlar biraraya geldik. İki gün boyunca askerlik anılarımızı tazeledik. Muhteşem bir kaynaşma oldu. Gelmeyen arkadaşlarımızda çok istediklerini fakat fırsatları olmadığını ifade ettiler. Her yıl aynı buluşmaları tekrar edip dostluğumuzu pekiştirmek için sözleştik" dedi.

OSMANİYE 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:13

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