Asker arkadaşları 32 yıl sonra buluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Asker arkadaşları 32 yıl sonra buluştu

İHA

Mardin Kızıltepe 117 Jandarma Sınır Alay Komutanlığından 1988'de terhis olan askerler 32 yıl sonra buluştu.

Asker arkadaşları 32 yıl sonra buluştu

Mardin Kızıltepe 117 Jandarma Sınır Alay Komutanlığından 1988'de terhis olan askerler 32 yıl sonra buluştu.
Develi Belediyesi personeli Develi İşkur Sorumlusu Erol Bostancı, sosyal medya üzerinden görüştüğü asker arkadaşlarıyla Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde biraraya gelip hasret giderdi.
Erol Bostancı duygularını ifade ederken, 32 yılın hasreti ve özlemiyle Kadirli'de buluştuklarını söyledi. Bostancı, "Türkiye'nin değişik illerinden arkadaşlar biraraya geldik. İki gün boyunca askerlik anılarımızı tazeledik. Muhteşem bir kaynaşma oldu. Gelmeyen arkadaşlarımızda çok istediklerini fakat fırsatları olmadığını ifade ettiler. Her yıl aynı buluşmaları tekrar edip dostluğumuzu pekiştirmek için sözleştik" dedi.

OSMANİYE

26 Aralık 2019 Perşembe

  • İMSAK 06:13
  • GÜNEŞ 07:40
  • ÖĞLE 12:40
  • İKİNDİ 15:10
  • AKŞAM 17:31
  • YATSI 18:52
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sel suları Kadirli-Adana karayolunu ulaşıma kapattı
YEREL HABERLER Sel suları Kadirli-Adana karayolunu ulaşıma kapattı
Osmaniye’de 3 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Osmaniye’de 3 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
40 yıldır dut ağacı kütüklerini saza dönüştürüyor Osmaniye’de 67 yaşındaki saz ustası Ahmet Erdevir, ilerlemiş yaşına rağmen odasında kurduğu atölyede 40 yıl önce başladığı mesleğini sürdürüyor
YEREL HABERLER 40 yıldır dut ağacı kütüklerini saza ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X