1 çocuk annesi kadın evinde öldürüldü

O şimdi çok ünlü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

OSMANİYE'de yaşayan Tuğba Kaya (23), evinde tabancayla vurulmuş halde bulundu.

Yunus Emre Mahallesi'nde yaşayan 1 çocuk annesi Tuğba Kaya'nın kaldığı evden gelen silah seslerini duyan komşuları, polise ihbarda bulundu. Gelen polis ve sağlık ekipleri Kaya'yı tabancayla vurulmuş halde ağır yaralı buldu. Ambulansla özel hastaneye kaldırılan Kaya, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Kaya'nın cesedi, otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Genç kadının kim tarafından neden öldürüldüğünün belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.



OSMANİYE 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:14

GÜNEŞ 07:40

ÖĞLE 12:41

İKİNDİ 15:11

AKŞAM 17:31

YATSI 18:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.