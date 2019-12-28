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Babasının öldürdüğü Tuğba, toprağa verildi

DHA

OSMANİYE'de, babası İsmail Kaya'nın (65) tabancayla vurarak öldürdüğü 2 çocuk annesi Tuğba Kaya'nın (23) cenazesi, toprağa verildi. Tutuklanan İsmail Kaya'nın ifadesinde, "Sözümü dinlemedi, bir anlık öfke sunucu üzerimdeki tabancayla ateş edip öldürdüm" dedi.

OSMANİYE'de, babası İsmail Kaya'nın (65) tabancayla vurarak öldürdüğü 2 çocuk annesi Tuğba Kaya'nın (23) cenazesi, toprağa verildi. Tutuklanan İsmail Kaya'nın ifadesinde, "Sözümü dinlemedi, bir anlık öfke sunucu üzerimdeki tabancayla ateş edip öldürdüm" dedi.
Yunus Emre Mahallesi'nde, dün akşam saatlerinde, 2 çocuk annesi Tuğba Kaya'nın oturduğu evden gelen silah seslerini duyan komşuları, polise ihbarda bulundu. Gelen polis ve sağlık ekipleri, zili çaldı ancak açan olmayınca çilingir yardımı ile eve girdi. Ekipler, Tuğba Kaya'yı kanlar içinde yerde buldu. Tabancayla vurulduğu tespit edilen Tuğba Kaya, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından özel hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan ağır yaralı Tuğba, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Kaya'nın cesedi, otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.
TUĞBA'YI BABASININ ÖLDÜRDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI
Polis ekiplerince başlatılan soruşturma kapsamında yapılan araştırmada, Tuğba'yı, besicilik yapan babası İsmail Kaya'nın öldürdüğü tespit edildi. İsmail Kaya için yakalama kararı çıkarıldığı sırada, şüpheli polis merkezine gidip, teslim oldu ve cinayeti itiraf etti. 
'SÖZÜMÜ DİNLEMEDİ, VURDUM' 
İsmail Kaya'nın polis ekiplerine verdiği ifadede Tuğba ile tartıştıklarını söylediği, "Sözümü dinlemedi, bir anlık öfke sunucu üzerimdeki tabancayla ateş edip öldürdüm" dediği öğrenildi.  İsmail Kaya, polis merkezideki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
TUĞBA'NIN CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ
Otopsinin ardından Tuğba Kaya'nın cenazesi, yakınları tarafından teslim alındı. Tuğba, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

OSMANİYE

28 Aralık 2019 Cumartesi

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