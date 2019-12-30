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Annesini battaniye ile boğarak öldüren zanlı tutuklandı

DHA

- OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde, tartıştığı annesi Fatma Çatalbaş'ı (53) yüzüne bastırdığı battaniye ile boğarak öldüren Mustafa Haktan Çatalbaş (30), tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde, tartıştığı annesi Fatma Çatalbaş'ı (53) yüzüne bastırdığı battaniye ile boğarak öldüren Mustafa Haktan Çatalbaş (30), tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, dün saat 21.00 sıralarında Cemal Paşa Mahallesi 1618 Sokak'ta meydana geldi. Babası yatsı namazı için camiye giden Mustafa Haktan Çatalbaş, annesi Fatma Çatalbaş ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine annesini, eline aldığı battaniyeyi yüzüne bastırıp, boğarak öldürdü.  Ardından da evden çıktı. Annenin cansız bedenini ise camiden eve dönen eşi buldu.
TUTUKLANDI
Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim olan ve 2 yıldır psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen katil zanlısı Mustafa Haktan Çatalbaş, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Çatalbaş, nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Anne Çatalbaş ise, Taputepesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.
 

OSMANİYE

30 Aralık 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:15
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