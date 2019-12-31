Durdurmaya çalıştığı otomobilinin altında kalıp, yaralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Durdurmaya çalıştığı otomobilinin altında kalıp, yaralandı

DHA

OSMANİYE´nin Kadirli ilçesinde el frenini çekmeyi unutunca geriye hareket eden otomobilini durdurmak isteyen Veli A. (55), düşüp aracın altında kaldı. Veli A. ağır yaralanırken, olay anı saniye saniye kameraya yansıdı.

OSMANİYE´nin Kadirli ilçesinde el frenini çekmeyi unutunca geriye hareket eden otomobilini durdurmak isteyen Veli A. (55), düşüp aracın altında kaldı. Veli A. ağır yaralanırken, olay anı saniye saniye kameraya yansıdı.
Olay, 27 Aralık'ta Savrun Mahallesi'ndeki otoparkta meydana geldi. Veli A., park ettiği otomatik vites otomobilinin vitesini 'park' konumuna getirmek yerine boşa aldı. İnip, birkaç adım atan Veli A., el frenini de çekmeyi unuttuğu otomobilinin geriye doğru hareket ettiğini gördü. Çevredeki diğer araçlara zarar vereceğini düşünen Veli A., otomobilini durdurmaya çalıştı.
ALTINDA KALDI
Ancak Veli A., bir süre sonra dengesini kaybedip düştü. Aracın iki arka tekerinin üzerinden geçtiği Veli A.'nın yardımına çevredikel koştu. Veli A., el freni çekilerek durdurulan otomobilin altından çıkarıldı. Çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalede bulunduğu Veli A., ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Veli A.'nın sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.
Bu arada kaza anı, saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

OSMANİYE

31 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 06:15
  • GÜNEŞ 07:41
  • ÖĞLE 12:43
  • İKİNDİ 15:13
  • AKŞAM 17:34
  • YATSI 18:55
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Annesini battaniye ile boğarak öldüren zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Annesini battaniye ile boğarak öldüren zanlı ...
Annesini boğarak öldüren zanlı tutuklandı Osmaniye'de öz annesini boğarak öldürdükten sonra teslim olan katil zanlısı evlat, gazetecilerin “Annenizi neden öldürdünüz” sorusunu yanıtsız bıraktı
YEREL HABERLER Annesini boğarak öldüren zanlı tutuklandı Osmaniye'de ...
Öz annesini boğarak öldürdü, sonra gidip teslim oldu
YEREL HABERLER Öz annesini boğarak öldürdü, sonra gidip teslim oldu
Annesini battaniye ile boğarak öldürdü
YEREL HABERLER Annesini battaniye ile boğarak öldürdü
Osmaniye’de Türkiye Huzur-Güven Uygulaması 7 Yapıldı
YEREL HABERLER Osmaniye’de Türkiye Huzur-Güven Uygulaması 7 Yapıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X