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Dr.Sonay Öztan Gökhan güzel gülümsemenin sırlarını anlattı

İHA

Kişinin kendine olan güvenini arttıran güzel bir gülümseme bakımlı ağız ve diş sağlığından başladığını belirten Dr. Sonay Öztan Gökhan güzel gülümsemenin sırlarını anlattı.

Dr.Sonay Öztan Gökhan güzel gülümsemenin sırlarını anlattı

Kişinin kendine olan güvenini arttıran güzel bir gülümseme bakımlı ağız ve diş sağlığından başladığını belirten Dr. Sonay Öztan Gökhan güzel gülümsemenin sırlarını anlattı.
Ahenkli ve güzel bir gülümsemenin iletişim başarısında kişiye çok büyük bir katkı sağladığını belirten Dr. Sonay Öztan Gökhan güzel gülümsemek için ise öncelikle ağız ve diş sağlığı konusunda nelerin yapılması gerektiğini anlattı. Ağız kokusunun iletişimde son derece olumsuz bir rol oynadığını da belirten Dr. Gökhan “Ağzı kokusunun nedenleri arasında en baş sırada ağız temizliğinin ihmal edilmesi gelir” dedi. Araştırmalara göre ağız kokusunun %90 oranda ağız içinde ki sorunlardan kaynaklandığını belirten Dr. Sonay Öztan Gökhan “ ağızda ki bakteriler dil üzerine dişlerin arasına diş etlerine ve boğaza saklanıp gelişir. Eğer ağız bu bakterilerden arındırılmazsa bakteriler diş çürümesine yol açabilir. Diş çürümesi de başlı başına başka bir ağız kokusu nedenidir. Beslenme sonrasında ve sabah uyandığımızda oluşan ağız kokusu fizyolojik ağız kokusu olarak tanımlanır ve bir hastalık belirtisi değildir. Bunun dışında meydana gelen ağız kokusu genellikle hastalık belirtisi olarak kabul edilir ve patalojik ağız kokusu olarak tanımlanır. Sinüz ve akciğer kaynaklı enfeksiyonlar şeker hastalığı ve karaciğer yetmezliği gibi bir çok sistematik rahatsızlık, ağız kuruluğu, yetersiz ağız hijyeni ,tütün ve alkol ürünleri ,diş eti hastalıkları ve diş çürükleri ağız kokusunun başlıca nedenleridir. Yemek yediğimizde gıdalar doğal olarak ağzımızda yaşayan bakteriler tarafından parçalanır. Gıdaların parçalanmasıyla ortaya kötü kokulu gazlar çıkar. Yediklerimizi yuttuktan sonra dişlerimizin arasına sıkışan yiyecekler bozulmaya başlar ve bakteriler tarafından bu artıklarda parçalanmaya devam eder. Diş temizliğine önem verilmezse dişlerde ki yiyecek artıkları ağız kokusuna uzanan yolun başlangıcı olacaktır. Gerektiği gibi bir ağız temizliği yapıldığı taktirde ağızda ki tüm kötü koku kaynakları engellenecektir. Diş fırçalamak ağız kokusunu engellemek için yeterli olmayabilir. Dişlerin yanı sıra diş etleri ve dilde mutlaka fırçalanmalıdır. Dişleri diş atıklarından kurtarmak için diş ipi de faydalı olacaktır. Diş fırçalamanın yanı sıra ağız içi temizliği için gargara kullanmak hem bakterileri yok etmeye hem de nefesi ferahlatmaya yardımcı olur. Ağız ve diş sağlığı bakımını tam ve kesiksiz yapanlar güzel bir gülümsemenin ilk adımını da atmış olacaktır.” Şeklinde konuştu.

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