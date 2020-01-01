Özel Harekat polislerinden rehine kurtarma tatbikatı

- OSMANİYE İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi tarafından gerçekleştirilen otobüs kaçırma olaylarına müdahale ve rehine kurtarma tatbikatı, gerçeğini aratmadı. Tatbikata, Osmaniye Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Özel Harekat, Terörle Mücadele, Olay Yeri İnceleme ve Bomba İmha Uzmanı personeli katıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi tarafından gerçekleştirilen otobüs kaçırma olaylarına müdahale ve rehine kurtarma tatbikatı, gerçeğini aratmadı.Senaryoya göre, yolcu otobüsü kaçırılması ihbarını değerlendiren polis, Musa Şahin Bulvarı üzerinden takibe başladı. Küçük Sanayi Sitesine giren yolcu otobüsü, kontrollü bir şekilde vatandaşlardan uzak fuar alanı bölgesine getirildi. Burada otobüsün önünü kesen emniyet güçleri, teröristlere rehineleri bırakmaları ve teslim olmaları yönünde iki defa anons ederek uyarılarda bulundu. Teröristler teslim olmayacağını, isteklerinin yerine getirilmemesi halinde otobüsteki tüm rehineleri öldürecekleri yönünde karşılık verdi. Ardından, operasyonu yöneten İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, telsiz anonsuyla birimlere operasyonun başlaması emrini verdi.

Sis ve ses bombası atılmasının ardından Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon için hazırlık yaparak otobüsün etrafını sardı. Otobüsü görebilecek bir hakim noktada duran Özel Harekat aracı üzerine, keskin nişancı konuşlanırken, bölge havadan 'drone' ile takip edildi. Müzakereler sonuç vermeyince sis bombaları atılarak özel harekat polisleri otobüse girip rehineleri kurtararak güvenli bölgeye götürdü. Etkisiz hale getirilen 2 zanlı ise gözaltına alındı. Rehine kurtarma tatbikatını başarıyla gerçekleştiren polisler, Türk bayrağı açtı.

Tatbikatı takip eden Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, operasyonda görev alan ekibi kutladı. Vali Coşkun, "Arkadaşlarımız her an göreve hazır olduklarını bugün de gösterdiler. İnşallah olumsuz olaylarla karşılaşmayız. Tatbikatta görev alan arkadaşlarımıza emniyet müdürümüz nezdinde teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum" dedi.



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