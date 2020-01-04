Torununun yanında kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Osmaniye’de tarlada gezerken torununun yanında kalp krizi geçiren adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay, Düziçi ilçesine bağlı Çerçioğlu köyü Karakuyu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 65 yaşındaki Hacı Saçmalı, evden çıkarak tarlaya gitti. Saçmalı tarlayı gezerken aniden fenalaştı ve yere düştü. Bu sırada yanında bulunan 13 yaşındaki torunu Arda Saçmalı ise koşarak eve geldi ve durumu yakınlarına anlattı. Olay yerine çağrılan ambulans ile Düziçi Devlet Hastanesine kaldırılan Saçmalı, hayatını kaybetti.

Saçmalı’nın kalp krizi geçirdiği ancak yapılan otopsinin ardından kesin ölüm nedeninin belli olacağı öğrenildi.

OSMANİYE 04 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:16

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