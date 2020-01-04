Otomobil köprüden düştü: 2 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Osmaniye’de bariyerleri kırarak köprüden aşağı düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Olay, Düziçi ilçesinde Yeşilova Mahallesi Şehit Asker Ahmetlioğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 80 DN 006 plakalı otomobil çarşı istikametine giderken ara yoldan hızlı bir şekilde karşısına çıkan başka bir otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Direksiyon hakimiyeti kaybeden sürücü Ali Göl’ün (20) kullandığı otomobil bariyerleri kırıp köprüden aşağı düştü. Kazada sürücü ve yanındaki arkadaşı yaralanarak Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

OSMANİYE 04 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:16

GÜNEŞ 07:42

ÖĞLE 12:45

İKİNDİ 15:16

AKŞAM 17:37

YATSI 18:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.