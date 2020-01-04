Otomobil köprüden düştü: 2 yaralı

Osmaniye’de bariyerleri kırarak köprüden aşağı düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Olay, Düziçi ilçesinde Yeşilova Mahallesi Şehit Asker Ahmetlioğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 80 DN 006 plakalı otomobil çarşı istikametine giderken ara yoldan hızlı bir şekilde karşısına çıkan başka bir otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Direksiyon hakimiyeti kaybeden sürücü Ali Göl’ün (20) kullandığı otomobil bariyerleri kırıp köprüden aşağı düştü. Kazada sürücü ve yanındaki arkadaşı yaralanarak Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
OSMANİYE
04 Ocak 2020 Cumartesi
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