Uzman çavuşu darp eden 4 kişi tutuklandı

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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir uzman çavuşu darp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde yürüyen Z.Ö. ile otomobiliyle yoldan geçen Jandarma Uzman Çavuş F.S. arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Z.Ö.'nün yakınları uzman çavuşu darp etti.

Olay sonrası hastaneye kaldırılan F.S.’nin şikayeti üzerine şüpheliler S.Ö., Ç.Ö., E.Ö. ve İ.İ. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

OSMANİYE 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:16

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