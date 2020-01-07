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Osmaniye’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılı kutlandı

İHA

Osmaniye’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılı kutlandı

Osmaniye’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümü düzenlenen törenlerle kutlandı.
Program Devlet Bahçeli Meydanında Atatürk Anıtına çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.
Atatürk anıtına çelenk sunulmasının ardından Vali Ömer Faruk Coşkun şeref defterini imzalayarak şunları yazdı:
“Milli Mücadele, Anadolu’nun her karış toprağına Yüce Milletimizin mübarek kanı ve tertemiz alın teri akıtılarak tarihe yazılmış bir kahramanlık destanıdır. Tarihin bu eşsiz destanının en önemli bölümlerinden birini de güzide ilimiz Osmaniye’de verilen kurtuluş mücadelesi teşkil etmektedir. Bu bereketli toprakların yiğit insanları; yurt savunmasında ve düşman işgalinin kırılmasında her türlü fedakcrlığı göze alarak, birlik ve beraberlik içerisinde canları pahasına mücadele vermişlerdir. Dünyadaki tüm mazlum milletlere rehber olan Kurtuluş Mücadelesinin eşsiz kahramanları düşman çizmesi altında yaşamaktansa ölmeyi göze alarak büyük bir vatanseverlik örneği gösterdiler. Onlar bu vatanın hürriyeti ve bağımsızlığı uğruna, namusu ve bayrağı uğruna mücadele etmeyi, bu yolda seve seve şehit ve gazi olmayı seçtiler. Onlar yurdumuzun her köşesinde baş gösteren açlığa, yokluğa, yoksulluğa, cephanesizliğe ve her türlü imkünsızlığa rağmen direndiler. Canları pahasına savaşarak bugün hür ve bağımsız bir hayat sürdüğümüz Türkiye Cumhuriyetini ve bu aziz vatanı bizlere miras bıraktılar. 7 Ocak, Bu mirası canımız pahasına koruyup gelecek nesillere en güzel şekilde aktaracağımızı, Milli ve manevi değerlerine yürekten bağlı bir millet olarak özgürlüğümüz ve bağımsızlığımızdan asla taviz vermeyeceğimizi tüm dünyaya bir kez daha kararlılıkla ve yüksek sesle haykırdığımız gündür. Bu topraklar üzerinde yaşayan herkes her günü 7 Ocak ruhuyla yaşamalı, ülkemizi ve milletimizi aydınlık günlere ulaştırma gayesiyle çalışmalı, üzerine aldığı her türlü görev ve misyonu, bu vatanı miras bırakan ecdadımıza layık bir şekilde yerine getirmelidir. Bu duygu ve düşüncelerle Osmaniye’mizin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyor, saygılar sunuyorum.”
Devlet Bahçeli Meydanındaki törenin ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar kurtuluş şehitliğinde düzenlenen törenle Kurtuluş Savaşı şehitlerini andı. Kuranı Kerim tilaveti okunması ve Osmaniye İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu tarafından yapılan duaların ardından, kurtuluş savaşı şehitleri için Garnizon Komutanlığı’nca saygı atışı yapıldı. Ardından protokol üyeleri kurtuluş şehitlerinin kabrine karanfil bırakarak dualar okudu.
Osmaniye’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 98’inci yıl dönümü kutlamaları Tosyalı Spor Salonunda devam etti. Programda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü’nün kutlama mesajları okundu.

"Bin yılı aşan kardeşliğimiz ay yıldızlı bayrağımızın altında perçinlenmiştir"
Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara törende yaptığı konuşmada, “Yiğit Osmaniyeliler, bu mukaddes günde, bizlere bu bayrağın altında hür bir şekilde yaşama imkânını sağlayan ve bu uğurda canlarını hiçe sayan vatan evlatlarının aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Yiğit Osmaniyeliler, Osmaniye kahraman ecdadımızın kanları ile yazdığı Türk kurtuluş savaşının en önemli cephelerinden birisidir. Bu mücadele, Osmaniye ile birlikte Kahramanmaraş ve Gaziantep’in de kurtuluşuna vesile olan büyük bir destandır. Büyük Lider, Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, bu şehrin evlatları bayrağı ve ezanı namus bilmiş, toprağımızı çiğnetmemiş, ezanımızı susturmamıştır. Şairimizin dizelerinde dediği gibi: Yörük Selim olup coşan sen idin, Kadir Çavuş olup koşan sen idin, Palalı olup şehit düşen sen idin, Sen ey Gavurdağlı’m, Osmaniyeli’m! Yiğit Osmaniyeliler ; 7 Ocak, birlikte olmaktır, birlik olmaktır, bir olmaktır. Unutmayacağız, unutturmayacağız... Bin yılı aşan kardeşliğimiz ay yıldızlı bayrağımızın altında perçinlenmiştir. İnancımız odur ki; milletimiz bir daha bu topraklarda kurtuluş mücadelesi yaşanmaması için birbirine daha da kenetlenecektir. Yurt içinde, sınır boylarımızda, bayrağımız için, vatanımız için, birliğimiz için terör odaklarına karşı canıyla kanıyla mücadele eden güvenlik güçlerimizi, buradan, bu tarihi günde selamlıyorum. Rabbim yeni zaferler kazanmayı kahramanlarımıza nasip etsin. Allah’ım, şevk ve gücümüzü arttırsın, utandırmasın. Bizleri bu güzel vatanı emanet eden şehit ve gazilerimize layık kılsın. Bize inananları bizden uzaklaştırmasın. Yiğit Osmaniyeliler, 7 Ocak kurtuluş bayramımız kutlu olsun. İlelebet ve daima ne mutlu Türk’üm diyene" ifadelerini kullandı.
Törende konuşma yapan Kuvayı Milliye Mücahitleri Derneği Osmaniye Şube Başkanı Hasan Özdemir, kentin düşman işgalinden kurtuluş mücadelesini anlattı.
Konuşmaların ardından Güneysu İlkokulu öğrencilerinden oluşan ritm ekibi ve 7 Ocak İlkokulu öğrencilerinden oluşan halk oyunları ekibi birer gösteri sundular. Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Okulu Öğrencisi Esmanur Bozkurt Rahime Hatun adlı şiirini okudu.
Osmaniye’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 98.yıl kutlamaları kapsamında Osmaniye’ye gelen Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği muhteşem bir konser verdi. Bir birinden güzel eserler seslendiren mehteran birliği izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Tüm katılımcıların coşkuyla izlediği mehteran birliği tüm katılımcılardan yoğun alkış aldı. Konser sonunda mehteran üyelerini tebrik eden Vali Ömer Faruk Coşkun, Belediye Başkanı Kadir ve protokol üyeleri hatıra fotoğrafı çektirdiler.

OSMANİYE

07 Ocak 2020 Salı

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